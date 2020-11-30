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SAVUNMA SANAYİ

Yerli ve milli seyir füzesinin tüm testleri tamamlandı: Her türlü hava koşuluna hazır

Yerli ve milli seyir füzesinin tüm testleri tamamlandı: Her türlü hava koşuluna hazır

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen yerli ve milli seyir füzesinin hava koşullarına dair dayanıklılık testleri tamamlandı. Her türlü hava koşulunda hizmet verebilecek olan füzelerin tüm testleri milli altyapılar ile yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yerli ve milli seyir füzesi her türlü hava koşullarına dayanıklılık testini başarıyla geçti.
Yerli ve milli seyir füzesi her türlü hava koşullarına dayanıklılık testini başarıyla geçti.

Savunma sanayisinde yaşanan gelişmeler her geçen gün artmaya devam ediyor. Yerli ve milli olarak geliştirilen mühimmatlar ile elde edilen başarılar Türkiye'nin göğsünü kabartmaya devam ediyor.

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün (SAGE) Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre yerli ve milli seyir füzesinin hava koşullarına dair dayanıklılık testleri de tamamlandı. Üstelik tüm testleri milli altyapılar ile yapıldı.

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  • TÜBİTAK SAGE tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
  • Yerli ve milli mühimmat geliştirmenin yanında onu uluslararası standartlarda kalifiye etmenin önemini biliyor ve bunun için çalışıyoruz.
  • 2006’dan bu yana geliştirdiğimiz #SOM ve varyantlarının tüm testleri milli altyapılarımızda tamamlanmıştır.

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