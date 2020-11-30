Yerli ve milli seyir füzesinin tüm testleri tamamlandı: Her türlü hava koşuluna hazır

Savunma sanayisinde yaşanan gelişmeler her geçen gün artmaya devam ediyor. Yerli ve milli olarak geliştirilen mühimmatlar ile elde edilen başarılar Türkiye'nin göğsünü kabartmaya devam ediyor.

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün (SAGE) Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre yerli ve milli seyir füzesinin hava koşullarına dair dayanıklılık testleri de tamamlandı. Üstelik tüm testleri milli altyapılar ile yapıldı.

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TÜBİTAK SAGE tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Yerli ve milli mühimmat geliştirmenin yanında onu uluslararası standartlarda kalifiye etmenin önemini biliyor ve bunun için çalışıyoruz.

2006’dan bu yana geliştirdiğimiz #SOM ve varyantlarının tüm testleri milli altyapılarımızda tamamlanmıştır.

Çevre Şartları Altyapısı 🔥⛈



Yerli ve milli mühimmat geliştirmenin yanında onu uluslararası standartlarda kalifiye etmenin önemini biliyor ve bunun için çalışıyoruz.



📌2006’dan bu yana geliştirdiğimiz #SOM ve varyantlarının tüm testleri milli altyapılarımızda tamamlanmıştır. pic.twitter.com/6W8gTxCeQB REKLAM November 30, 2020

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