Yerli ve milli seyir füzesinin tüm testleri tamamlandı: Her türlü hava koşuluna hazır Yerli ve milli seyir füzesinin tüm testleri tamamlandı: Her türlü hava koşuluna hazır TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen yerli ve milli seyir füzesinin hava koşullarına dair dayanıklılık testleri tamamlandı. Her türlü hava koşulunda hizmet verebilecek olan füzelerin tüm testleri milli altyapılar ile yapıldı.

Haber Merkezi 30 Kasım 2020, 09:58 Son Güncelleme: 30 Kasım 2020, 10:11 Yeni Şafak