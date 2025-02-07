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Yılın ilk enflasyon tahminleri açıklandı: Merkez bankası tahminini 3 puan artırdı

Yılın ilk enflasyon tahminleri açıklandı: Merkez bankası tahminini 3 puan artırdı

Seda Ekinci
Seda Ekinci
10:537/02/2025, Cuma
G: 7/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Merkez Bankası'ndan enflasyon tahmini
Merkez Bankası'ndan enflasyon tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 'Enflasyon Raporu 2025-I' sunumunda son 3 yıllık enflasyon tahminlerini açıkladı. Merkez Bankası'nın 2025 enflasyon tahmini yüzde 21'den yüzde 24'e yükseldi.

Merkez Bankası, 2024 yılının 4. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncellemiş; 2026'da ise, yüzde 12'ye gerileyeceğini öngörmüştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 'Enflasyon Raporu 2025-I' sunumunda
son 3 yıllık enflasyon tahminleri
ni açıkladı.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan

Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseltildi: İşte 3 yıllık tahmin

  • 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24
  • 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 12
  • 2027 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 8

Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları 2025 için %19-29, 2026 için %6-18'e karşılık geliyor.
#Enflasyon
#Merkez Bankası
#2025

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