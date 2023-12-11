Yunanistan ile yeni köprü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen haftaki ziyaretinin ardından normalleşmede yeni bir evreye geçilen Yunanistan ile Türkiye arasında yapılması öngörülen ikinci köprünün detayları belli oldu. Meriç Nehri üzerine yapılacak köprünün tabliyesi ile nehir yüzeyi arası 10 metre olacak. Yunanistan sınırından başlayıp Silivri’de son bulacak köprünün de içinde olacağı hattın uzunluğu 180 kilometreyi bulacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Meriç Nehri üzerinde bulunan mevcut İpsala-Kipi Köprüsü’nün 1958 yılında yapıldığını ve taşıt trafiğinin artması nedeniyle ikinci bir köprüye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, Avrupa ve bölgesel ulaştırma altyapısının iyileştirilmesine yönelik olarak alınan uluslararası kararlar neticesinde 22 Ocak 2004 tarihinde Atina’da imzalanan mutabakat zaptı ile ikinci bir karayolu sınır geçiş köprüsünü ortak inşa etme kararı alındığını hatırlattı. 10 Haziran 2006’da; İpsala-Kipi İkinci Sınır Geçiş Köprüsü'nün yapılması için Türkiye ile Yunanistan arasında antlaşma imzalandığını ifade eden Uraloğlu, "4 Nisan 2014’te de köprünün konum ve tam yerini belirten harita ile üzerindeki sınır hattı planının belirlenmesine ilişkin protokol imzalandı. Köprü 2 gidiş 2 geliş olmak üzere toplam 4 şerit olacak ve iki ülke ayrı ayrı ihaleye çıkacak" dedi.