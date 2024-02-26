SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında duyurulan 6 aylık enflasyon oranındaki yüzde 37,57'lik artış, 11,68 puanlık performans payı eklenerek yüzde 49,25'e çıkarıldı. Bu sayede memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları eşitlenmiş oldu. Ocak ayında emeklilere yansıtılan yüzde 37,57'lik artış yanı, 11,68 puanlık fark ve 10 bin liralık taban maaşa kaydedilen Şubat ayı başındaki emeklilerin hesaplarına aktarıldı. Bu düzenleme ile birlikte toplam ödenen miktar yüzde 49,25 artış gösterdi. Şubat ayı maaşları, emeklilerin hesaplarına yatırılmaya devam ediliyor ve bu maaşlar Aralık ayına göre yüzde 49,25 oranında artırılarak hesaplanıyor. İşte emeklinin Mart ayında kazanç takvimi için detaylar...