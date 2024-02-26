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Emekli bayram ikramiyesi yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselecek

Emeklinin bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak. Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren düzenleme bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’na geliyor. Peki, bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Tuğba Güner
09:51 - 26/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:34 - 26/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Emekli ikramiyesi
Emekli ikramiyesi

Emeklinin bayram ikramiyesini, yüzde 50 artışla, 2 bin liradan 3 bin liraya çıkaracak maddeyi de içeren 8. Yargı Paketi, yeni haftada Genel Kurul’da ele alınacak.

Emeklilerin bayram ikramiyesi artıyor

Teklifte, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek ikramiyenin 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenleme de bulunuyor.

Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat taleplerini Tazminat Komisyonu karara bağlayacak. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları, güncel ihtiyaçlar ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü nazara alınarak yeniden düzenlenecek.

Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Ramazan Bayramı, 10 Nisan itibarıyla idrak edilecek. Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. Dolayısıyla 1-9 Nisan tarihleri aralığında bütün emekliler ilk ikramiyelerini almış olacak.

Diğer ikramiye ödemesi ise Kurban Bayramı öncesi 10-15 Haziran haftasında ödenecek.


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Emekliye seyyanen zam tablosu oluştu: Ek zam sonrası SSK, Bağkur ve EYT'li emekliler için...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında duyurulan 6 aylık enflasyon oranındaki yüzde 37,57'lik artış, 11,68 puanlık performans payı eklenerek yüzde 49,25'e çıkarıldı. Bu sayede memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları eşitlenmiş oldu. Ocak ayında emeklilere yansıtılan yüzde 37,57'lik artış yanı, 11,68 puanlık fark ve 10 bin liralık taban maaşa kaydedilen Şubat ayı başındaki emeklilerin hesaplarına aktarıldı. Bu düzenleme ile birlikte toplam ödenen miktar yüzde 49,25 artış gösterdi. Şubat ayı maaşları, emeklilerin hesaplarına yatırılmaya devam ediliyor ve bu maaşlar Aralık ayına göre yüzde 49,25 oranında artırılarak hesaplanıyor. İşte emeklinin Mart ayında kazanç takvimi için detaylar...


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