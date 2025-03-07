Emekliler vergiden muaf olacak! Ödediğiniz parayı geri almanız mümkün

Öte yandan emekliler, belirli koşulları sağladıkları takdirde emlak vergisinden muaf tutulabiliyor. Sahip olduğu tek konutta ikamet eden ve herhangi bir ek geliri bulunmayan emekliler için bu vergi yükümlülüğü ortadan kalkıyor. Vergi mükelleflerinin gecikme faizi ödememek için takvim doğrultusunda hareket etmeleri gerekiyor. Ödemeler belediyelerden, vergi dairelerinden ve online sistemler üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Emekliler Hangi Vergileri Ödemiyor?

Tek konutu olan emekliler emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinden muaf tutuluyor. Ancak kira geliri elde eden emekliler, diğer mükellefler gibi vergiye tabi oluyor. 2024 yılı için 33 bin TL'nin üzerinde kira geliri elde edenler, gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda. Ancak, kendileri kirada oturuyorsa vergi yükümlülüğü oluşmayabiliyor.

Hangi Emekliler Emlak Vergisi Ödemiyor?

Emekliler, emekli oldukları yılı takip eden yıldan itibaren emlak vergisi ödemiyor. 2024 yılında emekli olanlar, 2025 yılı için vergi ödemeyecek. 2025’te emekli olacak kişiler ise 2026 yılından itibaren emlak vergisinden muaf tutulacak.

Emlak Vergisi Ödememek İçin Hangi Şartlar Gerekli?

Emeklinin Türkiye sınırları içinde 200 metrekareden küçük tek konuta sahip olması gerekiyor.

Yazlık ya da yayla evi gibi sadece belirli dönemlerde kullanılan konutlar muafiyete dahil değil.

Sahip olduğu tek konutu kiraya verip kendisi kirada oturan emekliler, muafiyet kapsamına giriyor.

Emeklinin çalışmaması gerekiyor.

Emlak Vergisi Muafiyeti İçin Ne Yapmak Lazım?

Şartları sağlayan emekliler, konutlarının bağlı olduğu belediyeye başvurarak muafiyet bildiriminde bulunmalı. Bu işlem sonrasında emlak vergisi sıfırlanıyor ve ödeme yükümlülüğü ortadan kalkıyor.

Geriye Dönük Vergiler Alınabilir mi?

Eğer bir emekli, muafiyet hakkı olmasına rağmen emlak vergisi ödemişse, belediyeye dilekçe vererek son 5 yıl içinde ödenen vergileri geri alabiliyor.

Emekli Evini Kiralamış, Kendisi Kirada ise Ne Yapacak?