Eokul VBS öğrenci girişi Mart 2025: EOkul devamsızlık, sınav sonuçları ve karne notu sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geliştirilen, yöneticilerin, öğretmenlerin, veli ve öğrencilerin sıklıkla kullandığı e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanıyor. Özellikle okulların ara tatil dönemine girmesine yaklaştığımız bu günlerde, öğrenciler karne notalarını sorgulamaya çalışırken, aralıklarla giriş problemleri yaşanıyor. Bunun nedeni ise birçok kişinin aynı anda eokula giriş yapması ve öğretmenlerin de karne notlarını sisteme yükleme işlemlerinin devam etmesi olarak tahmin ediliyor.

E okul mobil uygulaması farklı işletim sistemlerine göre hazırlanmıştır. Bu açıdan kişilerin işletim sistemlerine göre uygulama marketlere giriş yaparak uygulamayı indirmesi gerekir. İndirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından e okul mobil uygulaması otomatik olarak cihazlara kurulacaktır. Kurulum işleminin bitmesi ile birlikte ise herhangi bir sorun yaşamadan giriş yapılarak bilgi sağlanabilir. E okul mobil uygulaması aracılığıyla da yine öğrencilerin okuldaki tüm durumları hakkında bilgi sağlanacaktır. Özellikle ders notları bölümü yoğun bir kullanım alırken, veli ya da öğrencilerin ders notlarını takip etmek için e okul mobil uygulamasındaki notlar bölümünü de kullanabilir. E okul mobil uygulamasının kullanımından indirime işlemlerine kadar hiçbir bölümünde ücret istenmemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz bir şekilde kullanıma sunulan sistem sayesinde her zaman öğrencilerin takibinin yapılarak, okul hakkında bilgi alınması sağlanmıştır. Eğer sizler de akıllı cep telefonları ya da tablet kullanıyorsanız mobil uygulamayı cihazlarınıza indirebilirsiniz. Belirli aralıklarla güncellemesi yapılan uygulamanın güncellemelerinin de takip edilerek gerektiği zamanlarda cihazlara yüklenmesi önemlidir. Böylece sorun yaşanmadan sistem sürekli kullanılabilir.