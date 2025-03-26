Eokul VBS öğrenci girişi Mart 2025: EOkul devamsızlık, sınav sonuçları ve karne notu sorgulama

Eokul, eğitimde en fazla kullanılan platformların başında geliyor. İlk, orta ve lise öğrencilerinin sıklıkla giriş yaptırı, bu sistem üzerinden, devamsızlık bilgileri, ders ve karne notları gibi önemli bilgilere ulaştığı Eokul'da son günlerde yoğunluk yaşanıyor. Özellikle karne tatili öncesinde eokul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş yapmaya çalışanlar zaman zaman giriş yapmakta zorlanıyor. E-Okul vbs sistemine e-Devlet üzerinden giriş yapmak ve son gelişmeler için yazımızın detaylarına bakmanız yeterli.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geliştirilen, yöneticilerin, öğretmenlerin, veli ve öğrencilerin sıklıkla kullandığı e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanıyor. Özellikle okulların ara tatil dönemine girmesine yaklaştığımız bu günlerde, öğrenciler karne notalarını sorgulamaya çalışırken, aralıklarla giriş problemleri yaşanıyor. Bunun nedeni ise birçok kişinin aynı anda eokula giriş yapması ve öğretmenlerin de karne notlarını sisteme yükleme işlemlerinin devam etmesi olarak tahmin ediliyor.
EOKUL VBS GİRİŞ İŞLEMLERİ
Eokul'da zaman zaman yaşanan yoğunluklar nedeniyle giriş yapılamayabiliyor. Ancak birkaç dakika bekledikten sonra sayfayı yenileyerek sisteme giriş yapmak mümkün olabiliyor. Eokul vbs veli ve öğrenci girişi e-devlet üzerinden de sağlanabiliyor.
E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ ÜZERİNDEN NELER ÖĞRENİLEBİLİR?
* Not bilgisi
* Devamsızlık bilgisi
* Sınav Tarihleri
* E-karne
* Sınav başvuru sonuçları
* Şube başarı ortalaması
* Nakil işlemleri
E Okul Mobil Uygulaması nedir?
E okul mobil uygulaması farklı işletim sistemlerine göre hazırlanmıştır. Bu açıdan kişilerin işletim sistemlerine göre uygulama marketlere giriş yaparak uygulamayı indirmesi gerekir. İndirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından e okul mobil uygulaması otomatik olarak cihazlara kurulacaktır. Kurulum işleminin bitmesi ile birlikte ise herhangi bir sorun yaşamadan giriş yapılarak bilgi sağlanabilir. E okul mobil uygulaması aracılığıyla da yine öğrencilerin okuldaki tüm durumları hakkında bilgi sağlanacaktır. Özellikle ders notları bölümü yoğun bir kullanım alırken, veli ya da öğrencilerin ders notlarını takip etmek için e okul mobil uygulamasındaki notlar bölümünü de kullanabilir. E okul mobil uygulamasının kullanımından indirime işlemlerine kadar hiçbir bölümünde ücret istenmemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz bir şekilde kullanıma sunulan sistem sayesinde her zaman öğrencilerin takibinin yapılarak, okul hakkında bilgi alınması sağlanmıştır. Eğer sizler de akıllı cep telefonları ya da tablet kullanıyorsanız mobil uygulamayı cihazlarınıza indirebilirsiniz. Belirli aralıklarla güncellemesi yapılan uygulamanın güncellemelerinin de takip edilerek gerektiği zamanlarda cihazlara yüklenmesi önemlidir. Böylece sorun yaşanmadan sistem sürekli kullanılabilir.
e-Okul şifresi nasıl değiştirilir?
E-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.
E-okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz:
Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız. Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada, 'Öğrenci T.C Kimlik No', 'Öğrenci Okul No' ve 'Resimdeki Rakamlar' şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır.
Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan 'Giriş' seçeneğine tıkayınız.