2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları hala devam ediyor ve bu başvurular artık isteğe bağlı olarak elektronik ortamda gerçekleştirilebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, www.meb.gov.tr internet adresinden erişime açıldı. Peki LGS başvurusu nereden, nasıl yapılır?.

LGS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuruları, 18-29 Mart'ta "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı yapılacak.

LGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını elektronik ortam üzerinden yapabilecek.

Okul müdürlükleri başvuru işlemleri ile ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 1 Nisan 2024 tarihine kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak.

Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebilecek.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

LGS başvurusu isteğe bağlı olarak yapılacak ve başvuru yapan öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

LGS SORU SAYISI VE SÜRESİ

İlk oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.







