Esnaf kredi destek ödemeleri başladı mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de geçtiğimiz günlerde esnafa yeni kredi destek paketinin hazırlandığını söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası esnafa yeni kredi desteği sağlanacağını duyurdu. Halkbank esnaf kredi desteği kapsamında 500 bin TL'ye kadar kredi üst limiti sağlanacak.

Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Bir diğer müjdemiz esnaf ve zanaatkarlarımızadır. Esnaf ve zanaatkarlarımızın yanında olduk. Şimdi de yeni bir kredi destek paketiyle esnaf ve zanaatkarlarımızın huzurundayız. Esnafa, Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle %7,5 faiz oranıyla 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bine yükseltiyoruz."

REKLAM

Esnaf kredi destek ödemeleri

Esnaf kredi paketi ödemesi başladı mı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 100 milyar liralık esnaf kredi destekleri başladı. Halkbank vasıtasıyla esnafa 60 ay vade ile yüzde 7,5 faizli 500 bin TL kredi verilecek.

Esnaf destek kredisi kimlere ne kadar verilecek?

"Genç girişimcilerimizi %0 faizli kredilerini 100 bin liradan 300 bin liraya çıkartıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya kadar geri ödemesiz 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz. Tüm bu kolaylıkların esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Esnaf destek kredi sorgulama ekranı