ETİMESGUT YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024
Enver Demirel kimdir?
1961 yılında, Etimesgut'da doğan Enver Demirel, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Serbest muhasebecilik, mali müşavirlik yaptı, serbest ticari faaliyette bulundu. 1995-1999 yılları arasında Etimesgut İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. MHP adayı olarak katıldığı 18 Nisan 1999 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Etimesgut Belediye Başkanlığı'na seçildi. Demirel, 5 yıllık görev süresinin ardından 2006'da yeniden MHP Etimesgut İlçe Başkanlığı'na seçildi.2009-2014-2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilen ve halen bu görevini sürdüren Enver Demirel, evli ve 3 çocuk babası.
Erdal Beşikçioğlu kimdir?
Erdal Beşikçioğlu, 1970'te Ankara'da doğdu. Ortaöğrenimi İzmir Özel Türk Kolejinde tamamlayan Beşikçioğlu, İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesinden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarındaki eğitimini 1993'te tamamlayan ve aynı yıl Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak göreve başlayan Beşikçioğlu, 2015'te Ankara Devlet Tiyatrosundan emekli oldu. Beşikçioğlu, evli ve 2 çocuk babası.
ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024
- Enver Demirel MHP
- Erdal Beşikcioğlu CHP
- Hilmi Özer İYİ Parti
- İkram Bedir DEM
- Muhammed Mustafa Şahin SP
- Abdulkadir Baloğlu YRP
YEREL SEÇİM 2024 ANKARA İLÇE SONUÇLARI YENİŞAFAK SEÇİM SAYFASI ÜZERİNDEN ANLIK ANLIK ÖĞRENİN
Vatandaşlar, Ankara seçim sonuçları 2024 ne oldu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.
ETİMESGUT BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
Etimesgut seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde MHP’nin adayı Enver Demirel %49,6 oy oranı ile Etimesgut belediye başkanı seçilmişti.
ETİMESGUT’TA HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?
2019 yerel seçim sonuçlarına göre Etimesgut’ta partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
MHP %49,6
CHP %45,7
SP %1,8
Etimesgut hakkında genel bilgiler
Etimesgut, Türkiye'nin başkenti Ankara'nın batısında yer alan bir ilçesidir. Ankara'nın hızla gelişen ilçelerinden biri olan Etimesgut, özellikle konut projeleri, geniş yeşil alanları ve modern şehir planlaması ile dikkat çeker. İlçe, hem konut hem de ticaret açısından önemli bir gelişme göstermiş, aynı zamanda sosyal ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapar. İşte Etimesgut hakkında bazı önemli bilgiler:
Etimesgut, Ankara'nın batısında, merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta yer alır. İç Anadolu Bölgesi'nin karasal iklim özelliklerine sahiptir; bu da yazların sıcak ve kurak, kışların soğuk ve kar yağışlı geçtiği anlamına gelir.
Etimesgut, son yıllarda özellikle konut ve ticaret alanında hızlı bir gelişim göstermiştir. Birçok yeni konut projesi, alışveriş merkezi ve sosyal tesisin yanı sıra, küçük ve orta ölçekli sanayi siteleri de ilçenin ekonomisine katkıda bulunur. Etimesgut aynı zamanda, Türk Hava Kuvvetlerine ait birkaç askeri üssü de barındırır.
Etimesgut, tarihi açıdan Ankara'nın diğer ilçelerine kıyasla daha yeni bir yerleşim alanıdır. Ancak ilçe sınırları içinde ve çevresinde, Anadolu'nun kadim tarihine ışık tutan arkeolojik sit alanları ve tarihi eserler bulunmaktadır. Ayrıca, ilçede düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinlikler, bölgenin sosyal hayatını zenginleştirmektedir.
Etimesgut, Ankara'nın diğer merkezi ilçelerine kıyasla turizm açısından daha sakin bir profil çizer. Ancak, ilçedeki parklar, yeşil alanlar ve rekreasyon alanları, şehir içinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için cazip noktalar sunar. Özellikle Eryaman ve Sincan'a yakın konumuyla, bu bölgelerdeki göletler ve yeşil alanlar, hafta sonu gezileri ve piknikler için tercih edilen yerlerdendir.
Etimesgut, Ankara'nın diğer bölgelerine ve şehir dışına ulaşım açısından elverişli bir konumda yer alır. Başkentray banliyö tren hattı, ilçenin ulaşım ağını Ankara'nın merkezi ve diğer ilçeleriyle bağlar. Ayrıca, Etimesgut'tan geçen önemli karayolu bağlantıları ve toplu taşıma hatları, ilçenin şehrin diğer bölgelerine kolay erişimini sağlar.
Etimesgut, gelişen altyapısı, modern yaşam alanları ve sosyal olanaklarıyla, Ankara'nın önemli yaşam ve yatırım bölgelerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Hem aileler hem de genç profesyoneller için cazip bir yaşam alanı sunar.