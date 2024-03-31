Yerel seçim sonuçlarında Ankara Etimesgut Belediyesini hangi parti kazandı ve Etimesgut Belediye başkanı kim oldu? sorusu bu ilçede oturanlarca merak konusu. 464.643 seçmen sayısının olduğu Etimesgut yerel seçim sonuçları, Etimesgut belediyesini kim kazandı? 31 Mart 2024 yerel seçim leri nedeniyle araştırılıyor. İşte Etimesgut yerel seçim sonuçları haberi.

ETİMESGUT YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Etimesgut 2024 seçim sonuçları , partilerin ve adayların oy oranları ile 2024 yerel seçiminde Etimesgut belediyesini kim kazandı? sorusun cevabı netlik kazanmış olacak.

Enver Demirel kimdir?

1961 yılında, Etimesgut'da doğan Enver Demirel, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Serbest muhasebecilik, mali müşavirlik yaptı, serbest ticari faaliyette bulundu. 1995-1999 yılları arasında Etimesgut İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. MHP adayı olarak katıldığı 18 Nisan 1999 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Etimesgut Belediye Başkanlığı'na seçildi. Demirel, 5 yıllık görev süresinin ardından 2006'da yeniden MHP Etimesgut İlçe Başkanlığı'na seçildi.2009-2014-2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilen ve halen bu görevini sürdüren Enver Demirel, evli ve 3 çocuk babası.

Erdal Beşikçioğlu kimdir?

Erdal Beşikçioğlu, 1970'te Ankara'da doğdu. Ortaöğrenimi İzmir Özel Türk Kolejinde tamamlayan Beşikçioğlu, İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesinden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarındaki eğitimini 1993'te tamamlayan ve aynı yıl Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak göreve başlayan Beşikçioğlu, 2015'te Ankara Devlet Tiyatrosundan emekli oldu. Beşikçioğlu, evli ve 2 çocuk babası.

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024

Enver Demirel MHP

Erdal Beşikcioğlu CHP

Hilmi Özer İYİ Parti

İkram Bedir DEM

Muhammed Mustafa Şahin SP

Abdulkadir Baloğlu YRP

YEREL SEÇİM 2024 ANKARA İLÇE SONUÇLARI YENİŞAFAK SEÇİM SAYFASI ÜZERİNDEN ANLIK ANLIK ÖĞRENİN

Vatandaşlar, Ankara seçim sonuçları 2024 ne oldu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.

ETİMESGUT BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Etimesgut seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde MHP’nin adayı Enver Demirel %49,6 oy oranı ile Etimesgut belediye başkanı seçilmişti.

ETİMESGUT’TA HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?

2019 yerel seçim sonuçlarına göre Etimesgut’ta partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

MHP %49,6

CHP %45,7

SP %1,8

Etimesgut hakkında genel bilgiler

Etimesgut, Türkiye'nin başkenti Ankara'nın batısında yer alan bir ilçesidir. Ankara'nın hızla gelişen ilçelerinden biri olan Etimesgut, özellikle konut projeleri, geniş yeşil alanları ve modern şehir planlaması ile dikkat çeker. İlçe, hem konut hem de ticaret açısından önemli bir gelişme göstermiş, aynı zamanda sosyal ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapar. İşte Etimesgut hakkında bazı önemli bilgiler:

Coğrafya ve İklim

Etimesgut, Ankara'nın batısında, merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta yer alır. İç Anadolu Bölgesi'nin karasal iklim özelliklerine sahiptir; bu da yazların sıcak ve kurak, kışların soğuk ve kar yağışlı geçtiği anlamına gelir.

Ekonomi ve Sosyal Hayat

Etimesgut, son yıllarda özellikle konut ve ticaret alanında hızlı bir gelişim göstermiştir. Birçok yeni konut projesi, alışveriş merkezi ve sosyal tesisin yanı sıra, küçük ve orta ölçekli sanayi siteleri de ilçenin ekonomisine katkıda bulunur. Etimesgut aynı zamanda, Türk Hava Kuvvetlerine ait birkaç askeri üssü de barındırır.

Tarih ve Kültür

Etimesgut, tarihi açıdan Ankara'nın diğer ilçelerine kıyasla daha yeni bir yerleşim alanıdır. Ancak ilçe sınırları içinde ve çevresinde, Anadolu'nun kadim tarihine ışık tutan arkeolojik sit alanları ve tarihi eserler bulunmaktadır. Ayrıca, ilçede düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinlikler, bölgenin sosyal hayatını zenginleştirmektedir.

Turizm ve Dinlenme Alanları

Etimesgut, Ankara'nın diğer merkezi ilçelerine kıyasla turizm açısından daha sakin bir profil çizer. Ancak, ilçedeki parklar, yeşil alanlar ve rekreasyon alanları, şehir içinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için cazip noktalar sunar. Özellikle Eryaman ve Sincan'a yakın konumuyla, bu bölgelerdeki göletler ve yeşil alanlar, hafta sonu gezileri ve piknikler için tercih edilen yerlerdendir.

Ulaşım

Etimesgut, Ankara'nın diğer bölgelerine ve şehir dışına ulaşım açısından elverişli bir konumda yer alır. Başkentray banliyö tren hattı, ilçenin ulaşım ağını Ankara'nın merkezi ve diğer ilçeleriyle bağlar. Ayrıca, Etimesgut'tan geçen önemli karayolu bağlantıları ve toplu taşıma hatları, ilçenin şehrin diğer bölgelerine kolay erişimini sağlar.