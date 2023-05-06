Fenerbahçe’nin maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Giresunspor, 16. randevularına çıkacak. Maç bilgisi, detayları ve kadrolarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. 7 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
GİRESUNSPOR
35 Ferhat Kaplan
6 Alper Uludağ
21 Ramon Arias
50 Kadir Seven
77 Hayrullah Bilazer
7 Borja Sainz
14 Robert Mejia
23 Görkem Sağlam
30 Jorman Campuzano
9 Rijad Bajic
10 Serginho
FENERBAHÇE
70 İrfan Can Eğribayat
3 Samet Akaydin
4 Serdar Aziz
28 Luan Peres
5 Willian Arao
7 Ferdi Kadıoğlu
10 Arda Güler
8 Mert Hakan Yandaş
20 Joao Pedro
21 Bright Osayi-Samuel
13 Enner Valencia
GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE ARASINDAKİ 16. RANDEVU
Giresunspor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 8 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 2 kez kazandı. 5 karşılaşma ise berabere sona erdi.
Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 22 gol atarken, Giresunspor 11 kez gol sevinci yaşadı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan mücadeleyi Karadeniz ekibi, 2-1’lik skorla kazanmıştı.
FENERBAHÇE DEPLASMANDA 35 PUAN TOPLADI
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon dış sahada 15 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 35 puan topladı.
Rakip filelere 33 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde 14 gol gördü. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 9 müsabakada ise mağlubiyet yüzü görmezken; 8 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
FENERBAHÇE LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon oynadığı 30 karşılaşmada rakip fileleri 75 kez havalandırdı.
Sarı-lacivertliler, bu alanda en çok gol atan takım konumunda bulunuyor. Kanarya’da 27 gollü Enner Valencia takımın gol yükünü çekerken, Michy Batshuayi 10 golle katkı sağladı.
FENERBAHÇE’DE 5 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe’de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Miha Zajc, Enner Valencia ve Samet Akaydin ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda gelecek hafta iç sahadaki Trabzonspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.
FENERBAHÇE’DE 4 EKSİK VAR
Fenerbahçe’de Giresunspor maçı öncesi 2 sakat, 2 cezalı oyuncu bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Altay Bayındır ve Lincoln Henrique bireysel çalışmalarını sürdürürken, Sivasspor maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci ve sarı kart cezalısı Willian Arao kadroda yer almayacak.
Sakatlığını atlatan ve kupa maçında 30 dakika sahada yer alan Michy Batshuayi’nin yanı sıra, Sivasspor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Enner Valencia ve İsmail Yüksek tedavilerinin ardından takımla çalışmalara başladı. Bu iki ismin de kadroda olması bekleniyor.
MAÇIN HAKEMİ BAHATTİN ŞİMŞEK
Giresunspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Şimşek’in yardımcılıklarını İlker Takpak ve Osman Gökan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.
FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI NELER, KAÇ PUANI GARANTİ?
Süper Lig'in 2022-23 sezonunda Fenerbahçe'nin kalan maçları şu şekilde:
33. hafta Giresunspor (D)
34. hafta Trabzonspor
35. hafta Hatayspor (D) (HÜKMEN)
36. hafta Antalyaspor
37. hafta Galatasaray (D)
38. hafta Gaziantep FK (HÜKMEN)