Fenerbahçe’nin maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Giresunspor, 16. randevularına çıkacak. Maç bilgisi, detayları ve kadrolarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. 7 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

GİRESUNSPOR

35 Ferhat Kaplan

6 Alper Uludağ

21 Ramon Arias

50 Kadir Seven

77 Hayrullah Bilazer

7 Borja Sainz

14 Robert Mejia

23 Görkem Sağlam

30 Jorman Campuzano

9 Rijad Bajic

10 Serginho

FENERBAHÇE

70 İrfan Can Eğribayat

3 Samet Akaydin

4 Serdar Aziz

28 Luan Peres

5 Willian Arao

7 Ferdi Kadıoğlu

10 Arda Güler

8 Mert Hakan Yandaş

20 Joao Pedro

21 Bright Osayi-Samuel

13 Enner Valencia

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE ARASINDAKİ 16. RANDEVU

Giresunspor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 8 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 2 kez kazandı. 5 karşılaşma ise berabere sona erdi.

Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 22 gol atarken, Giresunspor 11 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan mücadeleyi Karadeniz ekibi, 2-1’lik skorla kazanmıştı.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA 35 PUAN TOPLADI

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon dış sahada 15 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 35 puan topladı.

Rakip filelere 33 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde 14 gol gördü. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 9 müsabakada ise mağlubiyet yüzü görmezken; 8 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

FENERBAHÇE LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon oynadığı 30 karşılaşmada rakip fileleri 75 kez havalandırdı.

Sarı-lacivertliler, bu alanda en çok gol atan takım konumunda bulunuyor. Kanarya’da 27 gollü Enner Valencia takımın gol yükünü çekerken, Michy Batshuayi 10 golle katkı sağladı.

FENERBAHÇE’DE 5 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe’de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Miha Zajc, Enner Valencia ve Samet Akaydin ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda gelecek hafta iç sahadaki Trabzonspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE’DE 4 EKSİK VAR

Fenerbahçe’de Giresunspor maçı öncesi 2 sakat, 2 cezalı oyuncu bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Altay Bayındır ve Lincoln Henrique bireysel çalışmalarını sürdürürken, Sivasspor maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci ve sarı kart cezalısı Willian Arao kadroda yer almayacak.

Sakatlığını atlatan ve kupa maçında 30 dakika sahada yer alan Michy Batshuayi’nin yanı sıra, Sivasspor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Enner Valencia ve İsmail Yüksek tedavilerinin ardından takımla çalışmalara başladı. Bu iki ismin de kadroda olması bekleniyor.

MAÇIN HAKEMİ BAHATTİN ŞİMŞEK

Giresunspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Şimşek’in yardımcılıklarını İlker Takpak ve Osman Gökan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI NELER, KAÇ PUANI GARANTİ?

Süper Lig'in 2022-23 sezonunda Fenerbahçe'nin kalan maçları şu şekilde:

33. hafta Giresunspor (D)

34. hafta Trabzonspor

35. hafta Hatayspor (D) (HÜKMEN)

36. hafta Antalyaspor

37. hafta Galatasaray (D)

38. hafta Gaziantep FK (HÜKMEN)

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