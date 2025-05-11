Ali Osman Erçin, Instagram hesabındaki lakabıyla fenomen balıkçı olarak biliniyor. Paylaştığı videolar ile dikkat çeken Ali Osman Erçin'in Instagram'da yaklaşık 450 bin takipçisi bulunuyor.Ali Osman Erçin, bugün yeni bölümüyle ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında izleyici karşısına çıktı. İşte Ali Osman Erçin hakkında merak edilenler.





ALİ OSMAN ERCİN KİMDİR?

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan balıkçı Ali Osman Erçin, doğal şivesi ve samimi anlatımıyla sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Denizle iç içe geçen yaşamını eğlenceli videolarla paylaşan Erçin, özellikle yunuslar ve köpek balıklarıyla yaşadığı anları anlattığı içeriklerle kısa sürede fenomen haline geldi. 1980’li yıllarda Akçaabat’ta doğan ve burada eğitimini tamamlayan Erçin, balıkçılığı bir meslekten öte yaşam biçimi olarak sürdürüyor. 2011 yılında evlenen ve ailesiyle birlikte yaşamını sürdüren Erçin, Trabzon’un deniz kültürünü ve yerel değerlerini sosyal medyada milyonlara ulaştırarak bölge tanıtımına önemli katkı sağlıyor.





SOSYAL MEDYA'DA BİNLERCE TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

Ali Osman Erçin, sosyal medya platformlarında hızla büyüyen bir takipçi kitlesine sahiptir. Instagram'da @aliosmanercin kullanıcı adıyla 448 binin üzerinde takipçisi bulunmaktadır ve 630'dan fazla gönderi paylaşmıştır. TikTok'ta ise @aliosmanercin61 hesabıyla 288.9 bin takipçiye ulaşmış ve toplamda 6.6 milyon beğeni almıştır. Facebook sayfası da 61 binden fazla beğeniye sahiptir.





FENOMEN BALIKÇI KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ali Osman Ercin son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında izleyici karşısına çıktı.







