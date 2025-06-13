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Fordo ve İsfahan Natanz nükleer tesisi nerede? İran'ın nükleer tesisleri haritadaki yeri

Fordo ve İsfahan Natanz nükleer tesisi nerede? İran'ın nükleer tesisleri haritadaki yeri

22:5313/06/2025, Cuma
G: 14/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İran'ın nükleer tesisleri haritadaki yeri
İran'ın nükleer tesisleri haritadaki yeri

İsrail-İran arasındaki gerilim iki ülke arasında karşılıklı saldırılar ile sürüyor. Saldırılar ile birlikte İran'ın nükleer tesisleriyle ilgili açıklamalar da peş peşe geldi. Peki Fordo ve Natanz nükleer tesisleri nerede? İşte haritadaki yeri.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), İran'ın merkezinde bulunan Natanz Nükleer Tesisi'nde radyolojik ve kimyasal sızıntı tespit edildiğini açıkladı. Ajans, sızıntının kontrol altına alınabilir düzeyde olduğunu ancak hem çalışanlar hem de çevre için önemli bir sağlık ve güvenlik riski taşıdığını belirtti.


IAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi yaptığı açıklamada, “İran’ın yüzde 60 saflıkta uranyum ürettiği yer üstü tesis tamamen imha edildi. Tesis içerisinde hem radyoaktif maddelere hem de kimyasal bileşenlere bağlı ciddi bir kontaminasyon yaşandığı bildiriliyor” ifadelerini kullandı. Grossi ayrıca, tesisin yer altı zenginleştirme bölümünde herhangi bir saldırı izine rastlanmadığını ancak elektrik altyapısına yönelik saldırının santrifüj sistemlerine zarar vermiş olabileceğini kaydetti.


İranlı yetkililer ise, ilk olarak Fordo ve İsfahan’daki nükleer tesislerde sınırlı hasar oluştuğunu duyurmuş, Natanz’a ilişkin detaylı bilgi paylaşmamıştı. İran güvenlik kaynakları, Natanz’daki saldırı sonrası herhangi bir sızıntı meydana gelmediğini savundu.


Ancak IAEA'nın açıklamaları, sahadaki durumun İran’ın resmi açıklamalarıyla çeliştiğini ortaya koydu.


Natanz nükleer tesisi nerede?

İran’ın nükleer programında kritik bir yere sahip olan
Natanz Nükleer Tesisi
,
İsfahan eyaletine bağlı Natanz kenti yakınlarında yer alıyor.
İranlı yetkililerin aktardığına göre, zenginleştirme santrifüjleri yerin 40 ila 50 metre altına inşa edilerek hem olası hava saldırılarına hem de dış tehditlere karşı koruma amaçlandı. Söz konusu sızıntının ardından gözler yeniden İran’ın nükleer faaliyetleri ve güvenlik protokollerine çevrilmiş durumda. Uluslararası kamuoyunun ve nükleer denetleme kuruluşlarının gelişmeleri yakından takip ettiği bildiriliyor.
#Natanz Nükleer Tesisi
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