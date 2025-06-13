Fordo ve İsfahan Natanz nükleer tesisi nerede? İran'ın nükleer tesisleri haritadaki yeri

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), İran'ın merkezinde bulunan Natanz Nükleer Tesisi'nde radyolojik ve kimyasal sızıntı tespit edildiğini açıkladı. Ajans, sızıntının kontrol altına alınabilir düzeyde olduğunu ancak hem çalışanlar hem de çevre için önemli bir sağlık ve güvenlik riski taşıdığını belirtti.





IAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi yaptığı açıklamada, “İran’ın yüzde 60 saflıkta uranyum ürettiği yer üstü tesis tamamen imha edildi. Tesis içerisinde hem radyoaktif maddelere hem de kimyasal bileşenlere bağlı ciddi bir kontaminasyon yaşandığı bildiriliyor” ifadelerini kullandı. Grossi ayrıca, tesisin yer altı zenginleştirme bölümünde herhangi bir saldırı izine rastlanmadığını ancak elektrik altyapısına yönelik saldırının santrifüj sistemlerine zarar vermiş olabileceğini kaydetti.





İranlı yetkililer ise, ilk olarak Fordo ve İsfahan’daki nükleer tesislerde sınırlı hasar oluştuğunu duyurmuş, Natanz’a ilişkin detaylı bilgi paylaşmamıştı. İran güvenlik kaynakları, Natanz’daki saldırı sonrası herhangi bir sızıntı meydana gelmediğini savundu.





Ancak IAEA'nın açıklamaları, sahadaki durumun İran’ın resmi açıklamalarıyla çeliştiğini ortaya koydu.





Natanz nükleer tesisi nerede?