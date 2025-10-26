'Fosil' kelimesinin Latince kökeni hangi anlama gelir? 26 Ekim Milyoner sorusu

İnsan vücudundaki en küçük ve en hafif kemik hangisidir?
'Fosil' kelimesinin Latince kökeni hangi anlama gelir? Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında sorulan bu soru izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte 500 bin TL değerindeki bu sorunun doğru cevabı.
Soru: 'Fosil' kelimesinin Latince kökeni hangi anlama gelir?
Cevap: B: Kazmak
A: Bulmak
B: Kazmak
C: Eskitmek
D: Kurutmak
Fosil terimi, Latince fossilis kelimesinden gelir ve kelimenin tam anlamıyla "kazılmış" anlamına gelir. Fosil, kaya kayıtlarında korunan geçmiş yaşam kalıntıları veya izlerini ifade eder.
