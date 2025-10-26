Yeni Şafak
'Fosil' kelimesinin Latince kökeni hangi anlama gelir? 26 Ekim Milyoner sorusu

'Fosil' kelimesinin Latince kökeni hangi anlama gelir? 26 Ekim Milyoner sorusu

26/10/2025, Pazar
G: 26/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
İnsan vücudundaki en küçük ve en hafif kemik hangisidir?
İnsan vücudundaki en küçük ve en hafif kemik hangisidir?

'Fosil' kelimesinin Latince kökeni hangi anlama gelir? Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında sorulan bu soru izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte 500 bin TL değerindeki bu sorunun doğru cevabı.

Soru: 'Fosil' kelimesinin Latince kökeni hangi anlama gelir?

Cevap: B: Kazmak

A: Bulmak

B: Kazmak

C: Eskitmek

D: Kurutmak

Fosil terimi, Latince fossilis kelimesinden gelir ve kelimenin tam anlamıyla "kazılmış" anlamına gelir. Fosil, kaya kayıtlarında korunan geçmiş yaşam kalıntıları veya izlerini ifade eder.

#Kim Milyoner Olmak İster
#Milyoner sorusu
#Fosil kelimesinin latince kökeni
2026 DV Green Card başvurusu ne zaman, başladı mı? Başvuru şartları neler? İşte ABD Green Card başvuru rehberi