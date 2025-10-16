Gazze ve Ukrayna'da yaşanan insani kriz: Dünya Gıda Günü'nde bir kez daha gözler önüne serildi

Savaşın etkisiyle Ukrayna ve Gazze'de yaşanan açlık ve su krizi, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla Anadolu Ajansının benzer fotoğraflarının yer aldığı özel bir çalışmayla gündeme taşındı. 20 Şubat 2024’te Donetsk bölgesindeki Avdiyivka yakınlarındaki ağır bombardımana maruz kalan Ocheretyne köyünde insani yardım için uzun kuyruklar oluşmuştu. 9 Temmuz 2025’te ise Gazze’nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde, yemek alabilmek için aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli izdiham oluşturmuştu.

