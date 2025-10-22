Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Ukrayna: Rusya Harkiv'de anaokulunu hedef aldı

Ukrayna: Rusya Harkiv'de anaokulunu hedef aldı

17:1922/10/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber

Ukrayna’nın Harkiv bölgesine Rus ordusu tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, yedi kişi yaralandı. Rus kuvvetlerinin Şahid tipi saldırı İHA’larıyla kentin Kholodnohirskyi bölgesine gerçekleştirdiği saldırıda özel bir anaokulu binasına isabet eden İHA yangına neden oldu. Ukraynalı yetkililer, saldırının ardından çocukları tahliye ederken, iki yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi. Saldırı sonucunda anaokulunun bir kısmı yıkıldı, birçok araç, ofis ve çok katlı konut binası da hasar gördü.

#Harkiv
#Rusya
#Saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KOSGEB İş Geliştirme Destek başvuruları ne zaman sona erecek?