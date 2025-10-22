Ukrayna: Rusya Harkiv'de anaokulunu hedef aldı

Ukrayna’nın Harkiv bölgesine Rus ordusu tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, yedi kişi yaralandı. Rus kuvvetlerinin Şahid tipi saldırı İHA’larıyla kentin Kholodnohirskyi bölgesine gerçekleştirdiği saldırıda özel bir anaokulu binasına isabet eden İHA yangına neden oldu. Ukraynalı yetkililer, saldırının ardından çocukları tahliye ederken, iki yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi. Saldırı sonucunda anaokulunun bir kısmı yıkıldı, birçok araç, ofis ve çok katlı konut binası da hasar gördü.

