En vasat otomobiller belli oldu: Risk alan dev modeller sınıfta kaldı

Araç alacaklar otomobil piyasasında tasarım, yol tutuş ve teknik açıdan problem çıkarmayacak modelleri araştırırken yeni bir araştırma yapıldı. En vasat otomobillerin olduğu listede kronik sorunlara dikkat çekildi. Tasarım, sürüş dinamikleri ve yeni teknoloji açısından en vasat otomobiller belli oldu.
Otomobiller ne kadar pahalı olursa olsun çoğu insan tasarım, sürüş dinamikleri ve yeni teknoloji bakımından en sorunsuz markaların peşinden gitmek istiyor. Ancak sanat eseri gibi üretim yapan araçların yanında performans, sürüş teknikleri ve teknoloji bakımından vasat araçlar da teknik sorunlarıyla cep yakıyor.
Araç piyasasında araştırma yapan vatandaşlar için vasat listesi oluşturuldu. Jalopnik'te yer alan detaylarda 2027 Mercedes-AMG GT 4 Kapılı Coupe EV, Subaru WRX STI'ı, Dodge Viper gibi markaların risk alıp güvenli otomobil üretmeye çalışmasının vurgulandığı listede en vasat araçlar belli oldu.
Honda Accord
Yeni Nesil (1.5 VTEC Turbo) 2018 sonrası modellerinde kronik sorunlar cep yakıyor. Klima kondansatörü arızası, enjektör ve yakıt sistemi sorunları sürücüleri hayal kırıklığına uğratıyor. Özellikle soğuk iklimlerde ve kısa mesafe sürüşlerinde, yanmamış yakıtın motor yağına karışması durumu (yağ seviyesinin yükselmesi) 1.5T motorların bilinen yağ sulandırma riskini ortaya çıkarıyor.
Chevrolet Equinox, Traverse
Chevrolet Equinox ve Chevrolet Traverse modelleri kronik sorunları ortaya çıktı. (2.4L Ecotec Motorlu Equinox modellerinde çok hızlı yağ yakması, triger zincirinin uzaması, PCV Valfi donması sık görülüyor. Traverse modellerinde ise 3.6L V6 motorda triger arızaları, Tork Konvertörü Titremesi, direksiyon kutusu arızaları öne çıkıyor.
Toyota Corolla Cross
Tasarım açısından sıkça eleştiri alan Cross’un en büyük problemleri direksiyon kutusunda meydana geliyor. Yapılan listede özellikle 12V Akü Boşalma (Takviye) problemine vurgu yapıldı.
Tesla Model 3
Tesla Model 3 piyasaya fırtına gibi çıksada boyası ve tasarımıyla sıkça eleştiri aldı. Trim sesleri şikayeti alan araç tam otonom modu açıkken kameraların köprü ve işaretleri tehdit olarak algılaması sonucu Hayalet Frenleme (Phantom Braking) sistemini devreye alıyor.
Volkswagen ID4
Yazılım, bilgi-eğlence sistemi sorunlarıyla öne çıkan araçta en çok eleştiri ekran donmaları ve kararmalarına geldi.
Hyundai Venue
Bu arabanın tek dikkat çekici özelliği, şu anda ABD'de satışta olan en ucuz araba olması. En çok rapor edilen mekanik sıkıntısı IVT (CVT) şanzımanı olarak öne çıkıyor.