Erciyes'in eteklerinde kurutuluyor: 10 ülkeye ihraç ediliyor

Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 5 bin dekar alanda hasat edilen domatesler, kurutularak 10 ülkeye ihraç ediliyor. Yeşilhisar ilçesinde yaklaşık 5 bin dekar alanda domates üretimi yapılıyor. İlçede yetişen domatesler, dolgunluğu ve aroması ile özellikle Avrupa'daki pizza üreticileri tarafından ilgi görüyor.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaklaşık 5 bin dekar alanda domates üretimi yapılıyor. İlçede yetişen domatesler, dolgunluğu ve aroması ile özellikle Avrupa'daki pizza üreticileri tarafından ilgi görüyor.
İlçede bulunan yaklaşık 300 dönümlük tarlalardaki sergi alanlarına serilmeye başlanan 8 bin ton domates, güneş altında doğal yöntemlerle kurutulduktan sonra ihraç ediliyor.
İlçede 3 yıldan bu yana kurutmalık domates üretimi yaptıklarını belirten işletmeci Ömer Fatih Ergül, dünyaca ünlü İtalyan pizzalarının kurutmalık domateslerinin bir bölümünün Yeşilhisar'da kurutulan domatesler ile karşılandığını ve 10 farklı ülkeye ihracat yapıldığını söyledi.
'İhracatımızı ikiye katlamayı düşünüyoruz'
Yeşilhisar'da üretilen domateslerin aromasının farklı olduğunu söyleyen işletmeci Ergül, "15 Ağustos'ta hasada başladık. Eylül'ün sonuna kadar hasadımız devam edecek. 10 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ülkelerin arasında İtalya, Almanya, Rusya, Amerika ve Yunanistan gibi ülkeler de var. Domates kuruları pizzalarda çok sık tercih ediliyor. Domatesimiz doğal, aroması çok farklı. "
"Erciyes Dağı'nın eteklerinde olması, gece ve gündüz sıcaklıklarının farklı olması nedeniyle aroması çok farklı oluyor. 7 gün kurutup 8'nci gün topluyoruz. Kendi soğuk hava depomuzda muhafaza edip, daha sonra ihraç ediyoruz. Bizim işletmemizin 900 dönüm domates tarlası var. Yeşilhisar'da 4 bin 500- 5 bin dönüm gibi arazide domates ekimi yapılıyor. Domatesleri 300 dönüm gibi bir alanda sergileyip, kurutuyoruz. Bu sene ihracatımızı ikiye katlamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.