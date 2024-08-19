Erciyes'in eteklerinde kurutuluyor: 10 ülkeye ihraç ediliyor

"Erciyes Dağı'nın eteklerinde olması, gece ve gündüz sıcaklıklarının farklı olması nedeniyle aroması çok farklı oluyor. 7 gün kurutup 8'nci gün topluyoruz. Kendi soğuk hava depomuzda muhafaza edip, daha sonra ihraç ediyoruz. Bizim işletmemizin 900 dönüm domates tarlası var. Yeşilhisar'da 4 bin 500- 5 bin dönüm gibi arazide domates ekimi yapılıyor. Domatesleri 300 dönüm gibi bir alanda sergileyip, kurutuyoruz. Bu sene ihracatımızı ikiye katlamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.