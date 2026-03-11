Marketlerde milyonları etkileyen değişiklik: Gıda etiketinde P ve L harfi olmayan ürünler artık satılamayacak

Üretim veya son tüketim tarihi parti numarası olarak kullanılabilecek

Tebliğe göre etiket üzerinde üretim tarihi, tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihi en az gün ve ay belirtilerek açık şekilde yazılıyorsa, bu tarih parti numarası olarak da kullanılabilecek.

Ancak bu durumda ambalaj veya etikette şu ifade yer alacak:

"Parti/lot numarası, üretim tarihi/son tüketim tarihi/tavsiye edilen tüketim tarihidir"