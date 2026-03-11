Marketlerde milyonları etkileyen değişiklik: Gıda etiketinde P ve L harfi olmayan ürünler artık satılamayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda etiketlerinde yeni düzenlemeyi hayata geçirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, artık “P” veya “L” harfi olmayan ürünler piyasaya sunulamayacak. Peki, "P" ve "L" harfi ne anlama geliyor ve tüketiciyi nasıl etkiliyor?
Gıdaların hangi üretim partisine ait olduğunu gösteren işaretlemeye ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Gıdaların Ait Olduğu Partiyi Tanımlayan İşaretler veya Numaralar Hakkında Tebliğ"e göre, gıdanın ait olduğu üretim partisini tanımlayan işaret, harf, sembol veya numara bulunmayan gıdalar piyasaya arz edilemeyecek.
Hangi ürünleri kapsıyor?
Karar ile hazır ambalajlı gıdalar (bisküvi, makarna, süt ürünleri, konserve vb.) paketli et ve et ürünleri, meyve-sebze ürünleri, içecekler, dondurulmuş gıdalar olmak üzere market ve perakende satışa sunulan tüm ambalajlı gıda ürünlerini kapsıyor.
Ancak tebliğ kapsamında bazı ürün ve satış türleri için istisnalar da getirildi. Buna göre;
-Geçici depolara, hazırlama veya ambalajlama tesislerine gönderilen tarımsal ürünler
-Üretici birliklerine sevk edilen ürünler
-İşleme tesislerinde hemen kullanılmak üzere toplanan tarımsal ürünler
-Son tüketiciye satış noktasında hazır ambalajlı olmayan ve talep üzerine paketlenen ürünler
-En geniş yüzeyi 10 santimetrekareden küçük ambalajlı gıdalar
-Parti numarasının birleşik ambalaj üzerinde yer alması şartıyla porsiyon dondurmalar ve yenilebilir buzlar için söz konusu zorunluluk uygulanmayacak.
Parti işareti üretici tarafından belirlenecek
Düzenlemeye göre parti numarası veya işareti her üretim için gıdanın üreticisi tarafından belirlenecek.
Etiket üzerindeki diğer bilgilerden açıkça ayırt edilemediği durumlarda parti veya lot numarasının başında "P" veya "L" harfi yer alacak.
Hazır ambalajlı gıdalarda parti numarası doğrudan ambalajın üzerinde veya ambalaja yapıştırılan etiket üzerinde bulunacak.
Hazır ambalajlı olmayan gıdalarda ise bu bilgi paket, kap veya ilgili ticari belgeler üzerinde yer alacak.
Üretim veya son tüketim tarihi parti numarası olarak kullanılabilecek
Tebliğe göre etiket üzerinde üretim tarihi, tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihi en az gün ve ay belirtilerek açık şekilde yazılıyorsa, bu tarih parti numarası olarak da kullanılabilecek.
Ancak bu durumda ambalaj veya etikette şu ifade yer alacak:
"Parti/lot numarası, üretim tarihi/son tüketim tarihi/tavsiye edilen tüketim tarihidir"
Kurallara uymayanlar hakkında idari yaptırım uygulanacak
Gıda işletmecileri, kullandıkları parti numarası veya işaretlerinin Tebliğ'deki tanıma uygun olduğuna dair kayıtları tutmak ve talep edilmesi halinde Bakanlığa sunmakla yükümlü olacak.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan Tebliğ hükümlerine aykırı davrananlar hakkında, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanacak.
Eski tebliğ yürürlükten kaldırıldı
Yeni düzenleme ile 2012/7 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Tebliğ kapsamındaki gıda işletmecileri 31 Aralık'a kadar yeni kurallara uyum sağlamak zorunda olacak.
'P' ve 'L' harfleri ne anlama geliyor?
Gıda etiketlerinde zorunlu hale getirilen "P" ve "L" harfleri, ürünün hangi üretim partisine (lotuna) ait olduğunu gösteren işaretler. Bu harfler, gıdanın üretildiği parti grubunun kolayca tanımlanmasını sağlıyor.
P harfi 'parti' anlamına, L harfi ise İngilizce "Lot" (üretim partisi) anlamına geliyor. Bu harflerin ardından gelen numara veya kod, ürünün hangi üretim partisinde üretildiğini gösteriyor.
Bir gıda ürününün etiketinde şu şekilde görülebilir:
P: 240306A
L: 20260311-02