Engelliler için satışa sunulan ÖTV muafiyetli araçlara yönelik düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Engellilere ÖTV'siz araç satışında araç nitelikleri, kullanım yılı gibi önemli kriterlerde değişiklik yapıldı. Bir aracın ÖTV’siz engelli aracı olarak alınabilmesi için en az %40 oranında yerli olması gerekiyor. ÖTV muafiyetli araçların listesi de belli oldu. İşte engelli raporuyla alınacak otomobiller listesi.
Engellilere ÖTV'siz araç satışında araç nitelikleri, kullanım yılı gibi önemli kriterlerde değişiklik yapıldı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ÖTV'siz araç alımına ilişkin değişiklik Meclis'ten geçerek yasalaştı. Otomobiller için ÖTV'siz satış imkanı tanınırken, bu araçların markaları ve modelleri merak konusu oldu. Türkiye'de ÖTV'siz satılacak otomobiller belli oldu. Peki engellilerin alabileceği ÖTV'siz araçlar hangileri? İşte satışa sunulabilecek ÖTV muafiyetli araçların listesi:
Fiat Egea Sedan
Fiat Egea Cross
Fiat Egea Cross Wagon
Renault Clio
Renault Megane
Dacia Duster
Hyundai i10
Hyundai i20
Hyundai Bayon
Toyota Corolla
Toyota C-HR
Togg T10X
ÖTV’siz araç alma şartları nedir?
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ÖTV istisnası olarak engelli vatandaşlara yapılan satışlarda yerlilik oranı yüzde 40'a, bu istisna kapsamında alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Bakanlık yetkilileri, Kararın, yerli sanayiyi destekleme ve cari açıkla mücadele amacıyla alındığını bildirdi.
Hangi engelliler ÖTV'den muaf olacak?
ÖTV muafiyeti, kapsamı gereği tüm engelliler için aynı şekilde uygulanmayacak. Engel oranı yüzde 40 ila 89 arasında kalanlar için %26.3 oranında ÖTV indirimi ve %15.24 KDV indirimi yapılacak. Yüzde 90 ve üzeri engel oranına sahip olanlar ise bu ödemelerden tamamen muaf tutulacak.
ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus faydalanıyor.
Kaç paraya kadar olan araçlar engelli arabası sayılıyor?
2025 yılı yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan üst limit de açıklandı. 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL olarak uygulanacak.
Türkiye’de üretimi yapılan tüm araçların yerli katkı oranları beyanları ise her sene Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanıyor.
Bakanlığın 2024 yılına ait “Motorlu Araçlar Yerli Katkı Oranı Beyanları” listesine göre; FIAT Egea Sedan’da yüzde 52-62, FIAT Egea Cross’da yüzde 54-62, Hyundai i10’da yüzde 60-64, Hyundai i20’de 57-62, Hyundai Bayon’da yüzde 57-61, Renault Megane Sedan’da yüzde 40.6-57, Renault Clio’da yüzde 40.6-69.5, Toyota Corolla’da yüzde 45-49, Toyota C-HR’da yüzde 44-45 yerlilik oranı bulunuyor. Listede henüz yer almayan Togg T10X’in de yerlilik oranlarının yüzde 51 olduğu biliniyor. Bursa’daki Oyak Renault fabrikasında üretimi yeni başlayan Renault Duster ise henüz yüzde 40 yerlilik oranına sahip değil ancak yakında yüzde 20’ye ulaşması ve devam eden dönemlerde artması bekleniyor.
Engelli araç limiti 2025 ne kadar olacak?
2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı.
Önümüzdeki yılın vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağını gösteren bu oran, aynı zamanda engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor.
Bu kapsamda, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artacak ve 2 milyon 230 bin TL olacak.
Böylece engellilerin ÖTV ödemeden satın alabileceği sıfır otomobil üst limitinde yeni yıldan itibaren 699 bin TL artış kaydedilmiş olacak. ÖTV muafiyetli araç hakkı yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar için geçerli oluyor. Engelli bireylerin özel durumunu doktor heyetinden alacağı raporla kanıtlaması gerekiyor.
Söz konusu bireyler motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen sıfır otomobilleri her sene başından yeniden belirlenen üst limite kadar satın alabiliyor. 2022 yılında 450 bin 500 TL olan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 2023 yılında yüzde 122.9 oranında artarak 1 milyon 4 bin 200 TL’ye, 2024 yılında yüzde 58.46 artışla 1 milyon 591 bin 255 TL’ye yükselmişti.
Örneğin; 4 Kasım itibarıyla satış liste fiyatı 2 milyon 80 bin TL olan bir otomobil engelli raporuyla 767 bin 652 TL’lik yüzde 80 ÖTV’den ve 3 bin 513 TL’lik MTV’den muaf tutularak 1 milyon 309 bin TL’ye satın alınabiliyor.
Öte yandan Resmi Gazete'de engelli raporu ile ÖTV'siz araç alımında yeni şartlar yayınlandı. Normal şartlarda engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olanlar için 5 yılda bir kez olmak üzere ÖTV’den bu sınırın altında kalanlar ÖTV’den muaf tutuluyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre artık engelli yakınlarının raporu ile araç alımında ÖTV muafiyeti üçüncü bir kişinin aracı kullanması yasak olacak. Karar, 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle yürürlüğü girdi.