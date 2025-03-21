Petrol fışkırıyor: Gabar Dağı'nda günlük üretim 80 bin varile ulaştı

Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını bitirme hedefine büyük bir inançla yürüdüklerini vurgulayarak, "Şu anda yaptıklarımız yapacaklarımızın daha çok gerisinde. Önümüzde yapacak çok işimiz var ve inşallah milletimize vereceğimiz çok büyük müjdeler var. Çünkü şimdi Türkiye'deki petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir safhaya geçiyoruz" diye konuştu.