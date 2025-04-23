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23 Nisan kutlamaları gökyüzünde başladı: Kapadokya'da balonlara bayrak asıldı

23 Nisan kutlamaları gökyüzünde başladı: Kapadokya'da balonlara bayrak asıldı

08:2823/04/2025, Çarşamba
AA
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Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türk Bayrakları ile havalandı. Gökyüzünde görsel şölen oluştu.

Kapadokya'da sıcak hava balonları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla uçtu.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan Kapadokya'da, sıcak hava balonları Türk bayrakları ile uçuş gerçekleştirdi.

Nevşehir'in Göreme beldesi çevresindeki alanlarda uçuş için hazırlanan balonların sepetlerine görevlilerce Türk bayrakları asıldı.


Turistlerin sepetlere alınmasının ardından sıcak hava balonları peş peşe gökyüzüne yükseldi.


Kiraladıkları klasik otomobillerle bölgeye gelen turistler ise ortaya çıkan manzarada fotoğraf çektirdi.

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