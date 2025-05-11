236 kilometre tek teker hızla gezdi, ehliyetine ve motoruna el konuldu: 'İnfluencerlara özendim' dedi

Batuhan T., "Yaptığım bir hataydı, bunun üzerine ceza ve ehliyetime el konuldu. Yaptığım doğru değil. Birkaç tane özendiğim influencer vardı. Nasip böyleymiş. Dağdan inip üzerimizi değiştirmeden ceza yedik. Yapacak bir şey yok" dedi.