26 adet kayaç yapıdan oluşuyor: Koruma altına alınacak

Vali Karakaya, bölgenin koruma altına alınarak kayaçların geleceğe aktarılması aşamasında çalışmalar başlatacaklarına da değinerek, "Şimdi burayı biz koruma altına almayı da düşünüyoruz. Elimizden geleni tabii ki kültürel, tarihi ve doğal bir yapı olduğu için vatandaşların da bağını koparmaksızın koruma kullanma dengesi içerisinde çalışacağız. Bu kayaç yapıları Nemrut kalderasıyla ilgili yaptığımız daha üst boyutlu milli park, jeopark çalışmasının içerisinde inşallah değerlendireceğiz. Vatandaşlarımızın en güzel şekilde burada da güzel fotoğraflar vererek, sevdikleriyle birlikte ziyaret etmekten mutlu olduğu bir alan haline gelmesi için çalışmalar yapacağız. Tabii ki biz kendimiz rastgele değil bunu bilimsel yönüyle birlikte değerlendirerek, bu çalışmaları yapmamız gerekiyor. Ben tekrar herkesi hem tarihiyle hem kültürel yapılarıyla ve hem de doğal güzellikleriyle bir yeryüzü cenneti olan kadim şehir Bitlis'imize bekliyorum" şeklinde konuştu.



