29 yıl sonra özel izinle gidip topladılar: Kilosu 5 bin TL

29 yıl sonra köylerinin yaylalarına çıktıkları için mutlu olduklarını belirten Sayır, "Bulunduğumuz kayada 4 kilogram bal çıkardık. Burada daha çok bal var ancak çıkartamadık. Elimiz yetişmedi. Buradan elde ettiğimiz bal diğer ballara göre çok kaliteli ve farklı. Çok zorlu ve çetin şartlarda bala ulaşabildik. Yaylalarımızda kaya balı var. Kayalık alanlardan ve ağaçların kovuğundan çıkardığımız balı satarak ailemizi geçindiriyoruz. Köyümüz çok güzel bir yer. Uzun yıllardır gelmemiştik. Buraları tekrar gördüğümüz için mutluyuz. Burası bakir ve güzel bir coğrafya." diye konuştu.



