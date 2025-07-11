43 kilometrelik muhteşem rota: 'Böyle güzellikleri çok fazla yerde bulamazsınız'

Güzergahta turizm bölgelerinin yer almasının yola ilgiyi her geçen yıl arttığını belirten Topuk, "Sürücü olarak ben de bu yolu kullandığımda gördüğüm manzara karşısında etkileniyorum. Bir tarafım yemyeşil ormanlar bir yanım ise masmavi bir deniz. Bu yolu kullanınca çok keyif alıyorum. Herkese bu güzergahtan geçmeyi tavsiye ediyorum." dedi.







