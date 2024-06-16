70 yıldır devam eden gelenek: Kurban etlerini tek bir yerde toplayıp...

Nedim Özdemir ise, her bayramda kurbanları imece usulü kestiklerini söyleyerek, “Bu bayramda köyümüzde 70 küçükbaş kesildi. Bu hayvanların etlerini karıştırıp, eşit şekilde dağıtıyoruz. Maddi durumu iyi olan, olmayan herkese dağıtıyoruz. Bu geleneğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.