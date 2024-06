Adana'da 'Ölüler kahvehanesi'nde tam 800 kişi duvarları süslüyor

Her bayram ilçede ölmüş vatandaşlar için dua ettiklerini aktaran Karataş, "Eski Kozanlıların hepsinin bir lakabı var. Balık İsmail, omzu geniş, tilki, kahveci, paçacı gibi. Şu an 800 kişiyi geçti fotoğraflarımız. Yeni kuşaklarda lakap yok ama biz ve bizim büyüklerimiz hep burada birbirlerini lakapları ile tanır. Bizler de bu geleneği sürdürüyoruz. Her bayram bir araya geliyoruz ve ölmüşlerimize dua ediyoruz mevlit okutuyoruz" dedi.