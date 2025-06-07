Adana'nın dağ köyünde 89 yıllık bayram geleneği

Cömert, "Ben 75 yaşındayım. Bu gelenek çocukluğumdan beri sürüyor. Hem çocuklarımızı görme fırsatı buluyoruz hem de bayramı birlik içinde kutluyoruz. 89 yıldır bu gelenek hiç kesilmeden devam etti. Böyle bir uygulama bölgede sadece bizim köyümüzde var. Köy nüfusuna kayıtlı herkes bayramda mutlaka gelir" diye konuştu.