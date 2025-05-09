Adilcevaz'da yayla zamanı: Besiciler 7 aylık göçe başladı

Yaylada geçirdikleri süre boyunca peynir, yoğurt, süt ve tereyağı üreten besiciler, hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de fazlasını satarak geçimlerini sağlıyor. Kuzularıyla birlikte otlayan koyun sürüleri bölgeye renk katarken, besiciler de 7 aylık yayla serüvenine başladı.