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Adilcevaz'da yayla zamanı: Besiciler 7 aylık göçe başladı

Adilcevaz'da yayla zamanı: Besiciler 7 aylık göçe başladı

09:329/05/2025, Cuma
IHA
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde zorlu kış şartlarını geride bırakan besiciler, nisan yağmurlarının ardından hayvanlarını Süphan Dağı'nın yemyeşil yaylalarına çıkardı.

Adilcevaz'da kış boyunca soğuk hava ve kar nedeniyle ahırlarda kalan hayvanlar, baharın gelişiyle özgürce otlamanın tadını çıkarıyor. 

Yaylada geçirdikleri süre boyunca peynir, yoğurt, süt ve tereyağı üreten besiciler, hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de fazlasını satarak geçimlerini sağlıyor. Kuzularıyla birlikte otlayan koyun sürüleri bölgeye renk katarken, besiciler de 7 aylık yayla serüvenine başladı.

Besicilerden Mezher Çınar, kış şartlarının ve nisan yağmurlarının kendilerini etkilediğini belirterek, "Hayvanlarımızı ancak şimdi yaylaya çıkarabildik. 7 ay boyunca burada kalacağız. Peynirimizi, sütümüzü, yoğurdumuzu burada üretip satıyoruz. Çobanların ücretlerini ödüyoruz. Kasım ayında tekrar şehre döneceğiz" dedi.


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