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AFAD'dan Erzurum-Rize arasında düşen hava aracına ilişkin açıklama: Arama çalışmaları devam ediyor

AFAD'dan Erzurum-Rize arasında düşen hava aracına ilişkin açıklama: Arama çalışmaları devam ediyor

22:072/07/2025, Çarşamba
AA
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Bayburt-Erzurum kırsalı sınırlarında bir hava aracının düştüğü ihbarı üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı. Bilgi üzerine jandarma, AFAD, sağlık ve çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye yönlendirildi. Tek motorlu uçak olduğu değerlendirilen hava aracının, düştüğü noktanın tespit edilmesi için çalışma yürütülüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum-Rize arasında düştüğünü bildirilen hava aracını arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Sivrihisar'dan havalanarak Rize'ye giden ve içinde 2 kişinin bulunduğu bir uçağın saat 18.18'de Erzurum-Rize arasında düştüğü bilgisinin alındığı belirtildi.



Olay yerine, Bayburt, Rize ve Erzurum AFAD ekiplerinden 12 araç, 2 dron, 52 personel, Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 2 keşif uçağı, 110 personel ve arama köpekleri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir İHA, 2 araç, 5 personel, 112 Sağlık ekipleri, AKUT'tan 2 araç ve 10 personel yönlendirildiği bilgisi verilen açıklamada, "Termal ve gece görüş kameralı dron ve hava araçları ile ihbarın alındığı bölgede arama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip etmekteyiz." ifadeleri kullanıldı.

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