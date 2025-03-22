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Alt yapı çalışması yapılacaktı: Altından herkesi şoke edecek tarihi detay çıktı

Alt yapı çalışması yapılacaktı: Altından herkesi şoke edecek tarihi detay çıktı

Pınar Görgü
Pınar Görgü
11:3922/03/2025, Cumartesi
IHA
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Denizli'nin Kale ilçesinde devam eden altyapı çalışmaları sırsında tarihi lahit bulundu. Lahidin bulunduğu alanda yapılan incelemelerin ardından, ekipler harekete geçti. Bölgenin korunması gerektiğine karar verilerek sit kararı çıkartıldı.

Denizli'nin Kale ilçesine bağlı merkez Cevherpaşa Mahallesi'nde devam eden altyapı çalışmaları sırasında tarihi lahit bulundu. 

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Cevherpaşa Mahallesi'nde altyapı çalışmaları sırasında ortaya çıkan lahit ve figürlerin sit alanı potansiyeline sahip olduğunu belirledi. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bölge 2. ve 3. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillendi.

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları tarafından hazırlanan rapor ve ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda yapılan incelemeler sonucunda, Cevherpaşa Mahallesi'nde bulunan 327 ada 7 ve 329 ada 2 parsel numaralı taşınmazların tamamının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre korunması gereken alanlar arasında yer aldığı tespit edildi. 

Kurul, alanın "Cevherpaşa Mahallesi 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesine karar verdi.

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, sit alanı için geçiş dönemi koruma esasları ve kullanım şartlarını da belirledi.

Denizli'nin tarihi dokusunu koruma adına atılan bu adım, bölgedeki arkeolojik değerlerin korunmasına katkı sağlayacağı, bölgedeki kazı ve araştırma çalışmalarının devam edeceğini belirtildi.

#Lahit
#kazı
#Denizli

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