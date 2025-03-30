Anadolu coğrafyasının en eski kalıntılarına tanıklık etti: 20 bin yıllık miras eriyor

"Dünyadaki sıcaklık derecesi 1,5 santigrat dereceyi aştı. Ekvatordaki bir sıcaklık ile kutup dairesine yakın bir yerdeki sıcaklık artışı aynı değil. Bir yerde 0.5'lik bir sıcaklık artışı olurken, kutuplara gittiğinizde 7-8 dereceye kadar çıkabilir. 4 bin 135 metre yüksekliğindeki Cilo Dağları'ndaki buzulların varlığı, maalesef göl seviyesine, ya da ülkenin daha alçakta olan alanlarına göre sıcaklık farkı çok daha yüksek. Oradaki erime çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Son 30 yıla baktığımızda buzullarda yüzde 55 alan kaybı olduğunu görüyoruz. Geçmişte 200 metre derinlikte olan buzul tabakaları, şu an 50 metrenin altına düştü. Kaldı ki bu 50 metrelik derinlik de bir buzul kütlesinden ibaret değil. Buzulların iç kısmında önemli oranda erimeler gerçekleşmiş, çatlaklar var. Yani alttan erimeye bağlı olarak kanallar, tüneller oluşmuş. Hala ortada kalan buzul tabakaları da büyük ölçüde tahrip olmuş, zarar görmüş. Buradaki erimenin şiddeti çok daha yüksek. Buzullar eğer bir şekilde korunmazsa muhtemelen önümüzdeki 20 yıl içerisinde belki tamamı ortadan kalkar. O buzullar birer mirastır ve Anadolu coğrafyasının en eski kalıntılarına tanıklık etmiş birer doğa harikası. Bunu korumamız gerekir."



