Anne leylek yavrularının başından bir an olsun ayrılmadı

Bölgede uzun yıllardır doğa gözlemi ve doğa fotoğrafçılığı yapan Dr. Cihan Önen, "Bitlis; bataklıklar, sazlıklar ve göletler gibi çeşitli sulak alanlara sahip olup, bu habitatlar birçok kuş türü için önemli yaşam alanları sunmaktadır. Özellikle leylekler, bu bölgelerde yuvalanma ve beslenme açısından uygun şartlar bulabilmektedir. Köy ve beldelerde, leyleklerin elektrik direkleri üzerine yuva yaptıkları sıkça gözlemlenmektedir. Leyleklerin nisan ayında yumurta üzerinde oldukları, mayıs ve haziran aylarında ise yavrularını yuvada büyüttükleri gözlemlenmektedir. Bazı köylerde, yavrularla birlikte toplamda 20-25 leylek gözlenmiş, her yuvada ortalama 4-5 yavru olabilmektedir. Ayrıca, leylek çiftlerinin yuva bakımında iş bölümü yaptığını görmekteyiz. Leyleklerin, sulak alanlarda bulunan kurbağalar, küçük sürüngenler ve benzeri canlılarla beslendiği dikkate alındığında; sazlık, gölet ve bataklık gibi habitatların korunması gerekir" diye konuştu.