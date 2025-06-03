Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bitlis
Anne leylek yavrularının başından bir an olsun ayrılmadı

Anne leylek yavrularının başından bir an olsun ayrılmadı

09:253/06/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde elektrik direğine yuva yapan anne leylek, yavrularının başından bir an olsun ayrılmadı.

Köy sakinlerinin ilgiyle takip ettiği leylek ailesi, bu yıl da baharın habercisi olarak bölgeye geldi. Anne leylek, yavrularını güneşten, yağmurdan ve tehlikelerden korumak için adeta nöbet tutuyor.

Elektrik direğine yaptığı yuvada yaşamını sürdüren anne leylek, yumurtadan yeni çıkan yavrularının başından günlerce ayrılmadı.

Bölgede uzun yıllardır doğa gözlemi ve doğa fotoğrafçılığı yapan Dr. Cihan Önen, "Bitlis; bataklıklar, sazlıklar ve göletler gibi çeşitli sulak alanlara sahip olup, bu habitatlar birçok kuş türü için önemli yaşam alanları sunmaktadır. Özellikle leylekler, bu bölgelerde yuvalanma ve beslenme açısından uygun şartlar bulabilmektedir. Köy ve beldelerde, leyleklerin elektrik direkleri üzerine yuva yaptıkları sıkça gözlemlenmektedir. Leyleklerin nisan ayında yumurta üzerinde oldukları, mayıs ve haziran aylarında ise yavrularını yuvada büyüttükleri gözlemlenmektedir. Bazı köylerde, yavrularla birlikte toplamda 20-25 leylek gözlenmiş, her yuvada ortalama 4-5 yavru olabilmektedir. Ayrıca, leylek çiftlerinin yuva bakımında iş bölümü yaptığını görmekteyiz. Leyleklerin, sulak alanlarda bulunan kurbağalar, küçük sürüngenler ve benzeri canlılarla beslendiği dikkate alındığında; sazlık, gölet ve bataklık gibi habitatların korunması gerekir" diye konuştu.

#Bitlis
#Güroymak
#Budaklı
#Cihan Önen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emeklinin zam oranı açıklandı: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 5 aylık enflasyon farkı netleşti! 14.469, 16.000, 17.500 TL maaş alanlar...