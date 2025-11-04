Antalya’da atık toplayıcıların çöp kavgasında kan aktı: 'Vergisini ödüyorum' deyip elinden bıçakladı

Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5023 sokakta 1 Kasım tarihinde meydana gelen olayda bir nakliyat firmasında çalışan Mehmet Ali Tez (26) işyerinin önünde bulunan çöp konteynırına atılan tenekelere almak istedi. Tenekelerin bir kısmını alarak işyerine götürdü. Ardından kalan tenekeleri almak için tekrar geri gelen Tez’in yanına beyaz biz kamyonetle kağıt toplayıcısı bir şahıs yaklaştı. Tenekeler hariç karton ve diğer atıkları alabileceğini söyleyen Tez’e kağıt toplayıcısı şahıs ise "Ben bu çöplerin vergisini ödüyorum" dedikten sonra tenekeleri de almaya çalıştı.



