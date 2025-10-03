Yeni Şafak
Bartın'da büyük panik: Gece yarısı patladı mahalleli gürültüyle uyandı

Bartın'da büyük panik: Gece yarısı patladı mahalleli gürültüyle uyandı

08:203/10/2025, Cuma
IHA
Bartın’da gece yarısı büyük gürültü ile patlayan su borusu mahalleye panik yaşattı.

Bartın Aladağ Mahallesi 11. Caddede patlayan içme suyu isale hattı patladı. Gece yarısı gürültü ile patlayan boru, yataklarında uyuyan mahalleliyi panikle uyandırdı.

Gürültü ile yataklarından kalkan mahalleli su borusunun patladığını anlayınca rahat nefes aldı.

Suyun evlerine girmemesi için pencere ve merdivenlerde bekleyerek nöbet tutan vatandaşlar, belediye yetkililerine seslenerek, hattın bir an önce tamir edilmesini istedi. Mahalleli patlayan borunun onarılması halinde su baskınına ve evlerde hasara neden olabileceğini ifade etti.

Patlayan borudan akan tonlarca su ise evlerin arasından geçen mahalle yolunun yaklaşık 150 metrelik kısmını gölete çevirdi.

Yol boyunca akan su, Aladağ Cami önündeki ana yolda bulunan mazgala döküldü.

