Bartın'da büyük panik: Gece yarısı patladı mahalleli gürültüyle uyandı

Suyun evlerine girmemesi için pencere ve merdivenlerde bekleyerek nöbet tutan vatandaşlar, belediye yetkililerine seslenerek, hattın bir an önce tamir edilmesini istedi. Mahalleli patlayan borunun onarılması halinde su baskınına ve evlerde hasara neden olabileceğini ifade etti.