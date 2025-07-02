Berivanların yaylaya atlı yolculuğu: Yorucu ama güzel

"TEK GEÇİM KAYNAĞIM KOYUNLAR"





Kadınlardan Mahsima Aytuğ ise, 10 koyunu olduğunu ve geçimini bu hayvancılıkla sağladığını belirterek, "Kadınlarla birlikte sabah köyde atlarımız hazırlayıp yaylaya doğru keyifli bir yolcuğumuz başlıyor. 10 tane koyunum var ve tek geçim kaynağım bu koyunlar. Köyde diğer kadınlara da yardım ediyorum. Yaylada işlerimiz bittikten sonra bidonlarımızı atlara yükleyip binip köye gidiyoruz. Patika yol olduğu için tek sıra halinde gidiyoruz. Çoğu zaman da tek sıra halinde güzel görüntü olduğu kendi yolculuğumuzu telefonlarımıza kaydediyoruz" diye konuştu.