Binlerce yıl önce Bitlis'ten götürüldü: Şimdi peşine düştüler

"Eylülde yüzey araştırmasına başlayacağız"





Çiftçi, projenin il genelini kapsadığını ancak odak noktalarının Nemrut ve Süphan dağları ile yakın bölgeler olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:





"Bitlis'i tamamen istememizin sebebi, 'İnsanlar bu bölgeyi önceden biliyorlar mıydı, yol güzergahları var mıydı, buraya yerleştiler mi?' bu soruların yanıtını bulmak. Bitlis sınırları içinde 17 bin yıl önce yaşayan, yerleşen insanlar var mıydı? Malzemeyi nerede işlediler? Malzeme büyük olduğundan mecburen burada işleyip ok ucu, mızrak ucu, kesici, delici aletler yaparak küçük şekilde mi götürdüler? Bunları araştırıyoruz. 3 yıl sürmesi planlanan bu projeyle özellikle Nemrut ve Süphan dağları ve çevresinde, yol güzergahlarında, Bitlis genelini araştırıp bunu sonuçlandıracağız. BEÜ ve farklı üniversitelerden uzman araştırmacılar ve akademisyenlerden oluşturulan ekiple yüzey araştırmasına eylül ayında başlayacağız. Araziye çıkıp bu amaçlar doğrultusunda yüzey araştırması yapılacaktır."