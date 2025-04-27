Binlerce yılan sürü halinde ortaya çıktı: Görmek için ‘Yılan Pınarı'na geliyorlar! Boyları 1,5 metreyi buluyor

Kartal, "Havaların ısınmasıyla birlikte 'Yılan Pınarı' bölgesi dediğimiz burada yılanlar çiftleşirler. Binlerce yılan bu kayaların arasından sürü halinde çıkarlar. Bunlar su yılanı hiçbir zararı yok. Kimse de korkmuyor ve boyları da 1 veya 1,5 metre buluyor. Büyüklerimiz 'Yılanları, hiçbir şekilde öldürmeyin' dediler. Kimse de öldürmüyor. Köylüler ve Yüksekova'dan gelenler sadece yılanları görmek istiyor" dedi.