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Binlerce yılan sürü halinde ortaya çıktı: Görmek için ‘Yılan Pınarı'na geliyorlar! Boyları 1,5 metreyi buluyor

Binlerce yılan sürü halinde ortaya çıktı: Görmek için ‘Yılan Pınarı'na geliyorlar! Boyları 1,5 metreyi buluyor

10:3727/04/2025, Pazar
G: 27/04/2025, Pazar
DHA
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli köyündeki 'Yılan Pınarı' bölgesinde, havaların ısınmasıyla yılanlar sürü halinde çıkmaya başladı. Her yıl ilkbahar aylarında yuvalarından çıkan yılanlar, bölge halkı ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekipleri yılanların öldürülmemesi gerektiğini belirtirken, ekipler bölgeye gelerek vatandaşları bu konuda uyarıyor.

Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyündeki 'Yılan Pınarı' bölgesinde, havaların ısınmasıyla birlikte sürüler halinde yuvalarında bulunan yılanlar çıkmaya başladı.

Yuvalarından dışarı çıkıp güneşlenen yılanlar, vatandaşların ve doğaseverlerinde oldukça ilgisini çekiyor.

Özellikle bu aylarda sayıca fazla olan yılanları görmek isteyenler Yılan Pınarı bölgesine geliyor. 

‘BUNLAR SU YILANI HİÇBİR ZARARI YOK'


Yürekli köyünde yaşayan Haşim Kartal (40), her yıl mayıs aylarında yılanların çiftleştiklerini söyledi.

Kartal, "Havaların ısınmasıyla birlikte 'Yılan Pınarı' bölgesi dediğimiz burada yılanlar çiftleşirler. Binlerce yılan bu kayaların arasından sürü halinde çıkarlar. Bunlar su yılanı hiçbir zararı yok. Kimse de korkmuyor ve boyları da 1 veya 1,5 metre buluyor. Büyüklerimiz 'Yılanları, hiçbir şekilde öldürmeyin' dediler. Kimse de öldürmüyor. Köylüler ve Yüksekova'dan gelenler sadece yılanları görmek istiyor" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekipleri yılanların öldürülmemesi gerektiğini belirtirken, ekipler bölgeye gelerek vatandaşları bu konuda uyarıyor.

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