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Bir gözü mavi bir gözü siyah: Kız kardeşler ilgi odağı oldu gören şaştı kaldı

Bir gözü mavi bir gözü siyah: Kız kardeşler ilgi odağı oldu gören şaştı kaldı

Pınar Görgü
Pınar Görgü
12:2311/02/2025, Salı
AA
Yeni Şafak
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaşayan 11 ve 8 yaşındaki iki kız kardeş, göz renklerinin farklılığıyla dikkat çekiyor. Tıpta "heterokromi" olarak bilinen bu özel durum, kız kardeşlerin gözlerinde birer farklı renk olmasına neden oluyor. Aile, çocuklarının nadir görülen göz renkleriyle ilgi odağı oluyor.

Çığlı köyünde yaşayan 5 çocuk sahibi Neçirvan ve Medina Berk çiftinin 11 yaşındaki kızı Eylül ile 8 yaşındaki kızı Narin, farklı göz renkleriyle dünyaya geldi.

Kız kardeşlerin farklı göz renklerine sahip olması, görenleri şaşırtıyor.

6. sınıf öğrencisi Eylül'ün bir gözü mavi, diğeri siyah, 3. sınıfa giden kardeşinin de bir gözü mavi, diğerinin yarısı siyah yarısı ise mavi renklerden oluşuyor.

"Yeğenlerimin de gözleri böyle"

Baba Neçirvan Berk, kızlarının farklı renkte gözlere sahip olmasının aileden gelen bir durum olduğunu söyledi.

Ablasının da bir gözünün siyah, diğerinin mavi olduğunu belirten Berk, şunları kaydetti:

"Benim gözlerimin de yarısı mavi, yarısı siyah ama fazla fark edilmiyor. İki kızımın gözleri de mavi ve siyah renkte. İki yeğenimin de gözleri böyle. Erkek kardeşimin de gözlerinden biri siyah, biri mavi.

Kızlarımın görme ile ilgili bir sorunları yok ama her ikisinin de birer kulağında biraz işitme kaybı var. Kaç kez doktora da götürdüm ama neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Tedavi olmaları lazım. Eylül sol, Narin de sağ kulağında işitme kaybı yaşıyor"

Kızlarını daha önce Van ve kentteki hastanelere götürdüğünü fakat sonuç alamadıklarını dile getiren Berk, "Çocuklarımın gözlerinin farklı olması ilgi görüyor. Birçok kişi gelip çekim yapıyor. Görenlerin çoğu fotoğraf çektirmek istiyor" dedi.

"Bizi görenler şaşırıyor"

Eylül Berk de gözlerinin doğuştan farklı renkte olduğunu belirterek, "Görmede bir sıkıntımız yok. Sadece işitmede biraz problemimiz var. Tedavi görseydik iyi olurdu. Bizi okulda, dışarıda görenler çok şaşırıyor, fotoğraf çekmek istiyor. Gözlerimizi seviyoruz. Bu bir Allah vergisi" diye konuştu.

#Heterokromi
#Hakkari
#Çukurca
#sağlık

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