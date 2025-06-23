Bitlis'in saklı cenneti: Hacı Mehmet köyü doğaseverlerin yeni gözdesi oldu

Ankara'da yaşayan Ahlatlı fotoğraf sanatçısı Şahin Şerefoğlu, köyü ve yanı başından akan dereyi fotoğraflamaktan büyük zevk aldığını ifade ederek, "Ben Ahlatlıyım Ankara'da yaşıyorum yaz aylarında Ahlat'a geldiğim zaman Bitlis ve köylerinin inanılmaz güzel fotoğrafları var bizlerde doğa severler olarak fotoğraf çekmek için geziyoruz. Bugünde Bitlis'in Hizam ilçesinin Pervari'ye sınır olan Hacı Mehmet Köyüne geldik. Bu köy çok eski zamanlarda hora taşlarla yapılan bir köy. Botan çayının da bir kolu olan nehrin kenarında inanılmaz güzel görüntülere sahip olan bir köyümüzdür. Arkadaşlarla çok güzel kareler yakaladık. Herkesin de gelip bu güzelliklerden faydalanmasını öneriyoruz" dedi.