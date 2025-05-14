Bolu'da 4 köyde içme suyundan zehirlenme şüphesi: 80 kişi hastaneye başvurdu

Köylülerden Arif Özdemir, "Haberimiz var ama ne şekilde olduğunu bilemiyorum. Depodan mıdır, başka bir şeyden midir bilemiyorum. Muhtarlar uyarı yapmış. 2-3 gün su içmeyin, dışarıdan alın demişler. Çalışmalar sürüyor" dedi