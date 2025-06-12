Boş dükkanın içini görenler tedirgin oluyor! İşletme sahibi cam bu yazıyı astı: Dokunmayın

"Kedileri dükkanda görünce kötü durumda zannediyorlar ama onlar güvende"





İşletme sahibi Yasin Anılır, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Anılır, "Ben bu 3 kediyi parktan kurtardım, sahiplendim. Burada besliyorum, güvendeler. Temiz mamaları, suları, yatakları var. Kedi yuvası da bulunuyor. İnsanlar kedileri burada tadilat halindeki bir dükkanda görünce onları kötü durumda zannediyorlar. Aslında durumları gayet iyi. Kedilerden 1'ini köpek saldırısından kurtardık. Diğerini çöp arasında buldum, kötü durumdaydı ve her yeri iltihaplıydı. Bakımlarını kendim yaptım" dedi.