Çanakkale'ye gidemeyenler için Çanakkale Hakkari'ye getirildi

9 ve 10 Temmuz tarihlerinde saat 12.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verecek olan Mobil Müze Tır'ında vatandaşlar 7 vitrinden oluşan tarihi eserleri savaş eserlerini görme fırsatı bulacak. Çanakkale müze tırı Türkiye'deki turlarına devam edecek.