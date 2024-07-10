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Çanakkale'ye gidemeyenler için Çanakkale Hakkari'ye getirildi

09:25 - 10/07/2024 Çarşamba
IHA

Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıkları ve yaşananları anlatmak amacıyla Türkiye turuna çıkan mobil müze, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

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Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıkların ve yaşananların anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan mobil müze, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ziyarete açıldı.

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Kültür veTurizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca 15 Temmuz Şehitler Parkı'nın karşısına park eden mobil müze tırı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.


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İçinde Çanakkale savaşlarında kalma objelerin, resimlerin, fotoğrafların, Çanakkale askeri heykeli ile videoların gösterildiği ekranların bulunduğu müze, iki gün boyunca Yüksekova'da ziyaretçilerini ağırlayacak.


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9 ve 10 Temmuz tarihlerinde saat 12.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verecek olan Mobil Müze Tır'ında vatandaşlar 7 vitrinden oluşan tarihi eserleri savaş eserlerini görme fırsatı bulacak. Çanakkale müze tırı Türkiye'deki turlarına devam edecek.

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#Çanakkale
#Hakkari
#Yüksekova
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