Çukurca'da off-road gösterisi: Bir çok sporcunun uğrak noktası oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 5. Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali çerçevesinde düzenlenen off-road gösterisi büyük bir ilgi gördü.
Festivalde yamaç paraşaütü, dağcılık, kaya tırmanışı gösterisi, off-road gösterisi, rafting gösterisi ve voleybol turnuvası ile bir çok sporcunun uğrak noktası oldu.
Program kapsamında ilçe merkezindeki Bayraktepe Yolunda 5 aracın katılımı ile off-road gösterisi yapıldı.
Yapılan gösteriye Hakkari Valisi Ali Çelik, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu ve Belediye Başkanı Nazmi Demir de yarış araçlarını bizzat sürerek sporcuların yaşamış olduğu heyecana ortak oldu.