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Çukurca'da off-road gösterisi: Bir çok sporcunun uğrak noktası oldu

08:24 - 30/06/2024 Pazar
IHA
<p>Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesi tarafından organize edilen ve 27 Haziran günü startı verilen 5.Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali, yüzlerce doğasever, sporcu ve fotoğraf sanatçısını bir arada buluşturdu.</p>
Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesi tarafından organize edilen ve 27 Haziran günü startı verilen 5.Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali, yüzlerce doğasever, sporcu ve fotoğraf sanatçısını bir arada buluşturdu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 5. Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali çerçevesinde düzenlenen off-road gösterisi büyük bir ilgi gördü.

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Festivalde yamaç paraşaütü, dağcılık, kaya tırmanışı gösterisi, off-road gösterisi, rafting gösterisi ve voleybol turnuvası ile bir çok sporcunun uğrak noktası oldu.

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Program kapsamında ilçe merkezindeki Bayraktepe Yolunda 5 aracın katılımı ile off-road gösterisi yapıldı.

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Yapılan gösteriye Hakkari Valisi Ali Çelik, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu ve Belediye Başkanı Nazmi Demir de yarış araçlarını bizzat sürerek sporcuların yaşamış olduğu heyecana ortak oldu.

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#Hakkari
#Çukurca
#Doğa Sporları Festivali
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