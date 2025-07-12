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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı karşılık buldu: Ay yıldızlı bayraklar şehri sardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı karşılık buldu: Ay yıldızlı bayraklar şehri sardı

22:5312/07/2025, Cumartesi
G: 12/07/2025, Cumartesi
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı ülke genelinde cadde, sokak ve hanelerin ay yıldızlı bayraklarla donatılması çağrısı İstanbul'da yankı buldu. Çağrı sonrası kentteki bazı meydan ve caddelerin yanı sıra birçok binaya Türk bayrağı asıldı.

Erdoğan'ın, partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki "Milletimizin fertleri arasına örülen terör duvarı yıkılmaktadır. Bırakınız tedirgin olmayı, aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır." çağrısı sonrası İstanbul'da birçok vatandaş ev ve iş yerlerine Türk bayrakları astı.

Kentteki bazı meydan ve caddelerde de ay yıldızlı bayrakların asıldığı görüldü.


Fatih'te kimi ev ve iş yerlerinin yanı sıra siyasi parti temsilciliklerinde de Türk bayraklarının asıldığı gözlendi.


Sultanbeyli Belediyesi, ilçe sakinlerine ve esnafa bayrak dağıttı. Esnaf, bayrakları dükkanlarının girişlerine, vitrinlerine ve tabelalarına astı.


Bağcılar Belediyesi de ilçedeki ana arterler, meydanlar ve caddeleri bayraklarla süsledi. Belediye binası başta olmak üzere tüm belediye tesislerinin girişlerine Türk bayrakları asıldı.


Milli birlik ve beraberliğin simgesi bayraklar, megakentin pek çok noktasında dalgalandı.

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