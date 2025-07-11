Dolunay görsel şölen sundu: Eşsiz bir manzara oluşturdu

Ahlatlı doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu da Van Gölü ve Ahlat İskelesi üzerinde yükselen dolunayı fotoğrafladığını belirterek, "Van Gölü sahilindeyiz. Dolunayın en güzel göründüğü bir yerdeyiz ve çok güzel fotoğraflar çektik. Her ayın belli günlerinde yüzde yüz oluşan bu dolunayı görmek inanılmaz bir mutluluk veriyor. Ben doğa severleri ve fotoğraf çeken arkadaşlarımızı buradaki bu fırsatı kaçırmamalarını diliyorum. Herkesi bu görüntüyü seyretmeye ve görüntülemeye bekliyoruz" dedi.