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Dünyanın en tehlikeli yollarından: Erzincan'daki bu yoldan geçmek yürek ister

Dünyanın en tehlikeli yollarından: Erzincan'daki bu yoldan geçmek yürek ister

09:462/04/2025, Çarşamba
AA
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan Taş Yol dünyanın en tehlikeli yolları arasında yer alıyor. Kanyonun yamacında, 38 tünele sahip 7 kilometrelik taş yol da keskin virajları ve uçurumlarıyla macera tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kent merkezi ile birlikte UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en derin beş kanyonu arasında bulunan Karanlık Kanyon ve dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Taş Yol, adrenalin tutkunlarını ağırlıyor. 

Tüneller, virajlar ve keskin uçurumların bulunduğu kanyon, son yıllarda alternatif ve bağlantı yollarının açılmasıyla turizm amaçlı kullanılmaya da başlanmıştı.

Kanyon, doğal güzelliği ve zorlu parkuru nedeniyle yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda doğasever tarafından ziyaret ediliyor.

Kanyonun yamacında, 38 tünele sahip 7 kilometrelik taş yol da keskin virajları ve uçurumlarıyla macera tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor.

Her iki tarafı yer yer 800 metrelik sarp kayalık yamaçlardan oluşan 10 kilometre uzunluğa sahip kanyon benzeri ABD'de Grand Canyon'da ve Avrupa'da Alpler'de görülebilecek dünyanın ender doğal güzellikleri arasında gösteriliyor.

#Erzincan
#Kemaliye
#Taş Yol

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