Etkinliğe, 2 metre 51 santimetrelik boyu ile ‘Dünyanın en uzun boylu adamı' unvanıyla 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve aynı zamanda 27,5 santimetre ile yeryüzünün en büyük ellerine ve 36,5 santimetre ile de en büyük ayaklarına sahip olan, Mardinli Sultan Kösen de katıldı.