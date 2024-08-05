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Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

15:41 - 5/08/2024 Pazartesi
IHA

Eskişehir'in Han İlçesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ve yardım ekiplerinin desteğiyle yangın hızlı müdahale sonucunda büyümeden söndürüldü.

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Han Merkez'e bağlı Doğanlar Mevkii'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

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Meşe ve ardıç ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangının söndürülmesi amacıyla itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

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Vatandaşların yanı sıra 2 itfaiye ve 1 arazöz ile gerçekleştirilen müdahale sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Yaklaşık 500 metrekarelik alanda etkili olan yangında ağaçların kök kısımları hasar gördü.

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#Eskişehir
#Yangın
#Ormanlık alan
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