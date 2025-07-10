Ev değil yılan yuvası, korkudan uyku uyuyamıyorlar: '15 yıldır yılanlarla yaşıyoruz'

Yılanlar nedeniyle uyuyamıyoruz ve her gün korku içinde yaşıyoruz. Yılanlar bazen çocuklarımın rüyasına bile giriyor. Bu nedenle evimin salon kısmı ile mutfak arasındaki duvarı kısmen yıkmak zorunda kaldım. Eşim korkudan dolayı 3 kez düşük yaptı. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.